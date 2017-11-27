На Кубани военнослужащие защитили комплексы С-300 от нападения условных диверсантов

Тренировку провели подразделения войск противовоздушной обороны Южного военного округа.

Военнослужащие отработали отражение нападения условных диверсионно-разведывательных групп на зенитный ракетный дивизион С-300, а также предотвратили проникновение диверсантов во время боевого дежурства.

Маневренная группа охраны заняла круговую оборону и вступила в бой с условным противником. Чтобы не допустить захвата вооружения и военной техники, механики-водители многоосных машин МАЗ-0547 выполнили упражнения маневрирования. Зенитный ракетный дивизион, завершив выход в безопасный район, успешно развернулся на новых позициях.

В тренировке приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано более десяти единиц военной техники, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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