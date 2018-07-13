На Кубани военные летчики уничтожат средства ПВО условного противника

Экипажи штурмовиков Су-25 отработают навыки полетов в горной местности Краснодарского края.

Летчики авиационного полка ЮВО приступили к совершенствованию навыков пилотирования авиатехники в горной местности при сложных метеорологических условиях на разных высотах.

В составе боевого звена экипажи Су-25 должны преодолеть систему ПВО условного противника, выпустить управляемые ракеты, выстрелить из авиационных пушек и сбросить корректируемые авиабомбы на позиции условного противника на одном из авиационных полигонов Кубани.

Полетные задания выполняют более 100 пилотов, техников и специалистов наземных обеспечивающих служб, задействовано более 20 самолетов, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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