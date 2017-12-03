На Кубани военные начали полевые занятия с применением беспилотников

Личный состав мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений совершенствует навыки применения современного вооружения и военной техники.

Полевые занятия начались у военнослужащих общевойскового объединения ЮВО, дислоцированного в Ставропольском и Краснодарском краях.

Военные отрабатывают новые способы ведения оборонительного и наступательного боя в условиях горно-лесистой местности. Они применяют комплексы с беспилотными летательными аппаратами «Застава», «Гранат», «Орлан» и «Леер».

Занятия проводят как в дневное, так и ночное время. Беспилотники, оснащенные инфракрасными фото- и видеомодулями, позволяют непрерывно наблюдать на мониторе за действиями военнослужащих, выявлять недостатки и добиваться их устранения.

Беспилотные комплексы активно применяют на учениях для ведения разведки, корректировки огня артиллерии и оценки эффективности поражения целей, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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