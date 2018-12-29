Учения боевых расчетов зенитной ракетной бригады Южного военного округа проходят на полигоне Молькино.

Военные тренируются прикрывать войска и важнейшие объекты от ударов средств воздушного нападения противника. Специалисты войсковой ПВО при этом используют переносные зенитные ракетные комплексы «Игла», зенитные пушечно-ракетные комплексы «Тунгуска», зенитные артиллерийские комплексы «Шилка», зенитные ракетные системы «Бук-М2», «Стрела-10», «Тор» и «Оса».

Также военнослужащие совершенствовали навыки вождения боевых машин. Большая часть времени на учениях отводилась занятиям по тактической, специальной и технической подготовке.

После полевого выхода с подразделениями проведут тренировки по управлению огнем в составе дивизионов и электронные пуски из штатного вооружения.

Всего на полевые занятия привлекли более 400 военнослужащих, задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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