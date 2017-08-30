На Кубани вор разобрал гаечным ключом стену магазина и украл 10 кг раков

Оказалось, что раньше мужчина работал в этом магазине продавцом.

В полицию Приморско-Ахтарского района обратился местный житель и сообщил, что из принадлежащей ему торговой точки пропал товар: живые раки и вяленая рыба на сумму более 6 тыс. рублей. Место происшествия осмотрели и установили, что ночью в магазине кто-то разобрал заднюю стену. Пропало более 10 кг живых раков и три десятка вяленой рыбы.

По подозрению в краже задержали 34-летнего местного жителя, который раньше работал в павильоне продавцом, но его уволили. В полиции он признался в преступлении и рассказал, что разобрал стену гаечным ключом, а потом выбросил его. Товар он попытался продать, однако не нашел покупателей.

Возбудили уголовное дело. Ведется следствие. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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