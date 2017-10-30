На Кубани вор вскрыл ножом окно и спрятался от охранников за занавеской

Мужчина пытался обокрасть помещение административного здания, злоумышленника задержали. Уголовное дело в октябре передали в суд.

По версии следствия, 27-летний житель Адыгеи ночью проник в помещение административного здания, вскрыв ножом окно. Мужчина не успел ничего похитить, так как на место происшествия приехали сотрудники охранного предприятия. Злоумышленник спрятался за занавеской, где его и нашли.

Во время расследования установлено, что задержанный причастен еще к трем кражам. Он проникал в магазины и похищал оттуда товар. Сумма ущерба составила более 80 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело о краже и о порче имущества. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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