На Кубани восстановили должность первого вице-губернатора

На сессии ЗСК 28 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил на этот пост своего заместителя Андрея Алексеенко.

Полномочия вице-губернатора, курирующего строительную сферу, будут переданы первому заместителю главы региона. Депутаты поддержали кандидатуру Алексеенко единогласно.

По словам Вениамина Кондратьева, за два года работы он зарекомендовал себя как эффективный руководитель, добившийся результатов в курируемых им областях.

В ведении Андрея Алексеенко остаются вопросы строительства, архитектуры и ЧС, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев 21 октября 2015 года упразднил должность первого вице-губернатора в Краснодарском крае.

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