На Кубани восстановили движение на участке трассы «Кавказ» и на подъезде к Майкопу

Вечером 30 ноября движение было перекрыто в связи с ухудшением погодных условий.

По состоянию на 10:30 1 декабря проезд обеспечивается на первых 128-ми километрах трассы «Кавказ»: от станицы Павловской до выезда из Кропоткина в направлении Армавира. Также открыли движение в районе станицы Новоалексеевская Курганинского района. На подъезде к Майкопу продолжается расчистка проезжей части, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

На участке трассы «Кавказ» в районе хутора Машевский Гулькевичского района транспорт пустили по реверсивной схеме.

Восстановили движение в оба направления на участке от станицы Новолеушковской до Тихорецка. Открыли проезд 25-километровом участке подъезда к Майкопу. Освободили от снега 12 километров дороги со стороны Новокубанска.

Между Новокубанском и Армавиром обеспечивается прямой проезд по региональной дороге. Появилась возможность проехать от Армавира до границы со Ставропольским краем.

Погода в районах, пострадавших от снежной метели, постепенно улучшается: ветер стихает, температура воздуха около нуля, по прогнозам, в ближайшее время столбики термометров поднимутся до плюсовых значений, ограничения в видимости нет.

Расчистка дорог продолжается, но автомобилистов попросили пока воздержаться от поездок по трассе «Кавказ» до полного восстановления движения.

Как писал интернет-порталу «Кубань 24», на границе Павловского и Тихорецкого районов из-за сильного ветра и переметов снега на участке с 11-го по 22-й километр трассы М29 «Кавказ», сотрудники Госавтоинспекции периодически вводят ограничения. Для очистки дорог задействуют спецтехнику. Экипажи ДПС на разветвление автодорог М4 «Дон» и М29 «Кавказ» перераспределяют транспортные потоки в объезд этого участка.

В ФКУ Упрдор «Черноморье» 30 ноября сообщили о затруднениях на дорогах и о сохранении сложной погодной обстановки на трассе М29 «Кавказ» на территории Краснодарского края. На Кубани разворачивают пункты обогрева на заснеженных дорогах.

На Кубани в район автомобильной пробки на трассе «Кавказ» выдвинулись спасатели на снегоходах. Спасатели МЧС и «Кубань-СПАС» вечером 30 ноября работают на трассе Р-217 «Кавказ», где стихия полностью блокировала автомобильное движение. В снежные заторы попали более 650 машин, в пунктах обогрева разместили 166 человек.

На Кубани на участке трассы «Кавказ» и на подъезде к Майкопу из-за непогоды временно закрыли движение.

Все новости по теме:

Непогода на Кубани

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник