На Кубани возбудили дело после ЧП на «Таблетке»: пассажир улетел в открытое море

Организатора аттракциона обвиняют в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности.

По версии следствия, 23 июля 37-летний житель Ейска на берегу Таганрогского залива в станице Должанской оказывал услуги по катанию на водном аттракционе «Таблетка» без сотрудника, ответственного за буксировку. Один прокат стоил 300 рублей.

В этот день в 16:05 мужчина катал пассажира. Во время буксировки аттракциона он не избрал безопасную скорость и траекторию маневра, в результате чего пассажира выкинуло в открытое море. Потерпевший получил множественные травмы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного СУТ России.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Вернуться на ленту

Источник