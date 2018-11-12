На Кубани возбудили дело после смерти охранника от удара током

Уголовное дело завели в отношении водителя грузового автомобиля с манипулятором.

По версии следствия, 22 июля мужчина работал на площадке временного хранения в морском порту Темрюк.

«Водитель при перемещении станины бонового колеса на грузовом автомобиле с манипулятором с поднятой стрелой, что запрещено по технике безопасности, зацепил линию электросети. В результате его действий охранник предприятия, который держался за металлический кузов автомобиля, получил смертельные электротравмы», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного СУТ СК РФ.

Возбудили уголовное дело. Устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник