На Кубани возбудили дело против мужчины за перевозку пассажиров на самодельном плоту

Инцидент произошел в поселке Джубга.

По версии следствия, 28 июня около 14:00 62- летний мужчина переправил через реку Джубга двух пассажиров на самодельном незарегистрированном плоту. За оказанную услугу мужчина получил деньги, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного СУТ России.

В отношении 62-летнего мужчины возбудили уголовно дело за оказание услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности.

Устанавливаются обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

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