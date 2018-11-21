На Кубани возможны туман, гололед и мокрый снег

Синоптики прогнозируют осадки по всему краю. На Черноморском побережье будет лить дождь, в горных районах возможна метель.

При этом в регионе поднимется ветер. Сильнее всего он будет в Новороссийске, метеорологи обещают порывы до 25 м/с. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега на деревья и провода.

Существенно снизится и температура. По северу Кубани ударят морозы, а в других частях края термометры покажут не больше 3 °С. Дороги могут обледенеть, поэтому автомобилистам без зимней резины выезжать не стоит. Это может быть опасно.

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