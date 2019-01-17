В его рамках с 15 по 17 февраля на Театральной площади в Краснодаре пройдет ярмарка животноводческой продукции.

В ярмарке примут участие около 50 производителей мясных и молочных продуктов со всех районов края. Промышленные предприятия отрасли, фермерские хозяйства, сельхозкооперативы представят как свежие мясомолочные продукты, так и продукцию их переработки.

«Перед реализацией ветеринарно-санитарную экспертизу должна пройти вся продукция. Она должна быть свежая, качественная и, самое главное, безопасная. Также прошу организовать работу мобильной ветлаборатории непосредственно на самой ярмарке», — обратился к руководителям курируемых ведомств заместитель губернатора Андрей Коробка на заседании оргкомитета.

На ярмарке торговать будут исключительно производители. По поручению вице-губернатора, особое внимание уделят ветеринарно-санитарному контролю, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», День животновода получил официальный статус в 2018 году.

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