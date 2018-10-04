На Кубани впервые пройдет чемпионат и Кубок России по классическому ралли

Подготовку к соревнованиям «Предгорья Кавказа-2018» обсудили на заседании оргкомитета под председательством первого замминистра физкультуры и спорта края Сергея Мясищева.

Заезды спортивных автомобилей будут проходить с 6 по 7 октября по дорогам Краснодарского края и Адыгеи.

Общая протяженность трассы составляет 660 км, в том числе специальных скоростных участков — 126 км. В первый день турнира спортсмены пройдут четыре спецучастка по дорогам Майкопского района Адыгеи, Апшеронского и Северского районов и Горячего Ключа. Во второй день — еще четыре в Северском и Туапсинском районах.

Как отметили в минспорта региона, трасса потребует серьезного мастерства от пилотов. Ралли будет проходить по грунтовым, гравийным и асфальтированным дорогам.

В финальном этапе чемпионата и Кубка России планируется участие 45 ведущих экипажей из 17 субъектов страны, среди них десять — представители Кубани. Всего на соревнование приедут около 400 гостей, включая спортсменов, механиков, спортивных судей.

«Часть трассы проходит в непосредственной близости от населенных пунктов. Наша первоочередная задача — обеспечить безопасность населения в местах проведения соревнований, а также безопасность дорожного движения по маршруту ралли и на участках дорог общественного пользования», — подчеркнул Сергей Мясищев.

Президент «Федерации автомобильного спорта Краснодарского края» Дмитрий Плешаков отметил, что все автомобили участников оснащены GPS-маячками и будут штрафоваться в случае нарушения скоростного режима. В целях обеспечения безопасности дорожного движения участки дорог общего пользования будут перекрыты за 1,5 часа до старта соревнований.

Карта с участками автодорог, где будет проходить ралли «Предгорья Кавказа 2018», доступна на официальном сайте организаторов.

На заседании оргкомитета обсудили вопросы безопасности и общественного порядка, медицинское обеспечение и готовность всех задействованных в мероприятии муниципальных образований к проведению гонок.

Международные эксперты, организаторы и спортсмены не раз отмечали высокий уровень проведения турниров в Краснодарском крае. Только в этом году на Кубани прошло более 30 спортивных мероприятий различного уровня. Автоспортом в регионе занимаются более 3 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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