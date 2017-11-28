На Кубани впервые разработали комплексный план подготовки к курортному сезону

На краевом совещании проанализировали итоги прошедшей летней кампании и определили направления и приоритеты подготовки к курортному сезону — 2018.

Заседание провел вице-губернатор Василий Швец. В обсуждении приняли участие министр курортов, туризма и олимпийского наследия Христофор Константиниди, глава департамента потребсферы Роман Куринный, руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Юрий Рысин, представители органов местного самоуправления курортных территорий Кубани.

Вице-губернатор отметил, что несмотря на сложные условия, в которых этим летом формировался турпоток, курорты края посетили около 10 млн человек. Ожидается, что по итогам года Кубань примет около 16 млн гостей.

«При этом летом неизменно высокой остается заполняемость средств размещения. Гостиницы были загружены на 90%, санатории и пансионаты — на 100%. Это значит, что край становится все более привлекательным местом для отдыха», — сказал Швец.

Для организации досуга туристов в высокий сезон на Кубани увеличили количество объектов турпоказа. Для посещения были открыты более 590 таких объектов, из них 35 — новых. Функционировали около 280 маршрутов. Это 95 туристских и 184 экскурсионных. Из них новых восемь туристских и десять экскурсионных. Сейчас в регионе работают более 380 турагентов, 125 туроператоров и 160 экскурсионных организаций.

Для эффективной подготовки и проведения курортного сезона 2018 года в крае впервые разработали комплексный план мероприятий, учитывающий опыт курортных кампании прошлых лет.

«В рамках плана к летнему сезону мы планируем организовать пляжный отдых по единым стандартам и требованиям, оформить все пляжи, а также пункты по размещению отдыхающих и экскурсионные бюро в едином стиле», — рассказал Константиниди.

Он пояснил, что планируется паспортизировать новые маршруты, снабдить объекты турпоказа знаками навигации, провести мероприятия по обеспечению законности и безопасности при оказании туристских услуг.

Краевое министерство курортов разрабатывает методические рекомендации по обустройству пляжных территорий согласно ГОСТу с применением единых стилевых решений. Ожидается, что это позволит повысить узнаваемость пляжей и в целом курортов края на туристическом рынке.

К выполнению комплексного плана привлекут профильные министерства и ведомства, органы власти курортных территорий, а также МЧС, МВД, Росгвардию, Роспотребнадзор, Росприродназор, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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