На Кубани впервые за пять лет уменьшилось число социальных сирот

Вице-губернатор Анна Минькова 16 марта провела совещание, на котором обсудили актуальные вопросы медицины, культуры и соцразвития.

Она подчеркнула, что в 2016 году 132 воспитанника детских домов обрели семьи, региону удалось на 21% снизить число детей, которые состоят на учете в региональном банке данных — до 445.

Кроме того, впервые за пять лет уменьшилось число социальных сирот. Тем не менее, в 2016 году было выявлено еще 740 таких детей. Значительный рост отмечен в Павловском, Новокубанском и Красноармейском районах.

Заместитель главы региона потребовала скоординировать действия всех органов системы профилактики в этом вопросе, а также более тщательно следить за благополучием детей в замещающих семьях. Сегодня в них воспитывается более 14 тыс. ребят.

«В прошлом году 13 детей были возвращены в детские дома, это шокирующие цифры, — отметила Минькова. — Я считаю, это серьезный просчет тех, кто сопровождает замещающие семьи».

Вице-губернатор попросила усилить работу с ними, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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