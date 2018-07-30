На Кубани впервые за шесть лет достигли роста реальной зарплаты населения

30 июля в 15:49

Среднемесячная зарплата составляет 32,7 тыс. рублей.

Данные озвучили на региональном совещании, которое провел глава региона Вениамин Кондратьев.

По словам министра экономики Кубани Александра Руппеля, средняя зарплата выросла на 10,3%. При этом реальная заработная плата в условиях снизившейся до 1,9% инфляции выросла на 8,3%. Это самый высокий результат за последние шесть лет. На сегодня в крае нет ни одного муниципалитета, где зарплата бы снижалась.

«Самые высокие темпы роста — в Кущевском, Отрадненском, Северском и Темрюкском районах — больше 116%. Мы рассчитываем, что в русле текущих тенденций к концу года среднемесячная заработная плата по краю вырастет до 33,4 тыс. рублей», — отметил Александр Руппель.

Губернатор подчеркнул, что этот рост в значительной степени обеспечен увеличением зарплат бюджетникам в рамках майских указов президента.

«Важно чтобы зарплаты увеличивались и в реальном секторе экономики. Для этого нужно развивать все отрасли без исключения», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник