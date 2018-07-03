На Кубани врачи автопоезда «Диспансеризация» проконсультировали 1 тыс. 800 человек

В течение полугода бригада специалистов из Краевой клинической больницы № 1 посещала небольшие поселения региона.

При помощи мобильного комплекса медики смогли на должном уровне обеспечить доступность 1-го этапа диспансеризации для жителей отдаленных районов. Для обследования кубанцам не приходится самостоятельно приезжать в районный центр.

В автопоезде кубанцы сдают общий и биохимический анализы крови, проходят флюорографию и маммографию, УЗИ, ЭКГ и антропометрию для того, чтобы врачи могли выявить сердечно-сосудистые заболевания, онкологию, патологии внутренних органов на максимально ранних стадиях.

Также краевые специалисты измеряют артериальное и внутриглазное давление, проводят врачебные консультации, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», кубанские врачи спасли женщину после острого инсульта.

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