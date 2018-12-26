Комплекс совершил 190 выездов в станицы, хутора и поселки большинства районов края.
В состав автопоезда входят четыре мобильных медкомплекса. Врачи проводят забор крови для общего и биохимического анализа, делают УЗИ, ЭКГ, флюорографию и маммографию, измеряют артериальное давление, консультируют пациентов.
В этом году медики провели 32 выезда, посетили 22 района края. Консультации получили 3,5 тыс. человек.
Благодаря этим выездам жителям небольших населенных пунктов не приходится самостоятельно приезжать в районный центр, чтобы пройти первый этап диспансеризации, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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