Комплекс совершил 190 выездов в станицы, хутора и поселки большинства районов края.

В состав автопоезда входят четыре мобильных медкомплекса. Врачи проводят забор крови для общего и биохимического анализа, делают УЗИ, ЭКГ, флюорографию и маммографию, измеряют артериальное давление, консультируют пациентов.

В этом году медики провели 32 выезда, посетили 22 района края. Консультации получили 3,5 тыс. человек.

Благодаря этим выездам жителям небольших населенных пунктов не приходится самостоятельно приезжать в районный центр, чтобы пройти первый этап диспансеризации, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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