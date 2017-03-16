На Кубани врачи расскажут о вреде недосыпания

В Краснодарском крае 18 марта пройдут выездные акции под девизом «О сон, ты — лечащий врач!».

В Кавказском районе специалисты проведут диагностические исследования, консультации и лекции. Акция проходит в рамках цикла мероприятий по профилактике различных заболеваний.

Всемирный день сна, который отмечают 17 марта, призван обратить внимание общества на проблемы со здоровьем, которые могут развиться из-за нарушений сна. Хроническое недосыпание способствует развитию гипертонии, сахарного диабета и ожирения.

Чаще всего бессонницу лечат медикаментозно, но назначить препараты может только врач, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

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