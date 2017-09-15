На Кубани врачи восстановили раздробленный таз пострадавшей в ДТП

Операцию проводила бригада врачей из четырех хирургов-травматологов, хирурга-уролога и анестезиологов Краевой клинической больницы № 1.

Жительница Ростовской области попала в автомобильную аварию. С тяжелыми травмами головы, груди, живота и таза ее доставили в местную больницу. Врачи стабилизировали больную, однако необходимых технологий и навыков для восстановления таза у них не было. За помощью ростовские медики обратились к кубанским специалистам. На реанимобиле пострадавшую перевезли в Краевую клинику имени С. В. Очаповского.

Врачам предстояло воссоздать первичную анатомию костей таза — собрать воедино множество их обломков, зафиксировать пластинами, устранить повреждения окружающих органов и тканей. Дополнительная сложность была в том, что у пациентки уже шел процесс заживления — поврежденные кости таза начали неправильно срастаться. Операция длилась три часа.

Через неделю челюстно-лицевые хирурги клиники провели финальный этап лечения больной, исправив перелом нижней челюсти. Сегодня 25-летняя девушка быстро идет на поправку, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

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