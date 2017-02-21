На Кубани все бригады скорой оснастят планшетами с ГЛОНАСС

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b4112410d2619e78cdb3ca118b1b4d01 На Кубани все бригады скорой оснастят планшетами с ГЛОНАСС На Кубани все бригады скорой медицинской помощи к концу 2017 года оснастят планшетными компьютерами.

Такие устройства отслеживаются диспетчерами станций и отделений через систему ГЛОНАСС/GPS и отображаются на карте территории муниципального образования с координатами адреса вызова, статусом скорой, определением оптимального маршрута и прогнозом кратчайшего времени прибытия к больному или пострадавшему.

Все учреждения и подразделения службы скорой помощи муниципальных образований Краснодарского края подключены к централизованному серверу. В масштабах края реализована функция получения информации о количестве и состоянии бригад, находящихся на линии, а также о числе принятых на данный момент вызовов с указанием категории их срочности, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

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