На Кубани введут новые почетные звания для населенных пунктов 

На 16-м пленарном заседании ЗСК приняли закон, предусматривающий введение для населенных пунктов трех почетных званий — «Город воинской доблести», «Станица воинской доблести» и «Рубеж воинской доблести».

Документ на рассмотрение депутатов внес губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Сейчас в регионе почетные звания имеют три населенных пункта. У Новороссийска статус города-героя, Анапа и Туапсе — города воинской славы. Однако в годы Великой Отечественной войны сражения происходили на всей территории края.

Более подробно с краевым законопроектом депутатов ознакомил вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский. По его словам, принятие нормативно-правового акта будет способствовать повышению уровня патриотизма среди подрастающего поколения.

Звания «Город воинской доблести» и «Станица воинской доблести» будут присваиваться населенным пунктам, на территории которых либо в непосредственной близости от которых шли бои с противником. Звание «Рубеж воинской доблести» может быть присвоено сразу нескольким населенным пунктам или исторически сложившейся местности, где защитники Отечества проявили ратную доблесть.

Вениамин Кондратьев в ходе обсуждения законопроекта предложил решение о присвоении того или иного статуса городам и станицам принимать комиссионно.

«Мы помним про многие события Великой Отечественной войны, что происходили у нас. В каждом нашем муниципалитете есть своя, местная история. А в ней — события, которые легли пусть небольшим, но очень важным кирпичиком в дело общей победы над врагом. Память будет жить, пока мы помним об этих исторических событиях. И будет справедливо, если мы сможем почтить их, передать память о них будущим поколениям», — подчеркнул глава кубанского парламента Юрий Бурлачко.

Закон «О почетных званиях населенных пунктов Краснодарского края» депутаты приняли сразу в двух чтениях, сообщается на сайте Законодательного собрания Краснодарского края.

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