На Кубани ввели четвертый класс пожароопасности

Это предпоследний уровень угрозы. Его спасатели объявляют, когда устанавливается сухая и ветреная погода.

Условия идеальны для природных пожаров. Спасатели напоминают: чтобы избежать беды, не нужно разводить в лесах костры, бросать стекло и окурки. Синоптики прогнозируют такую погоду в крае до конца месяца.

«Будет усиливаться северо-восточный ветер. Скорость ветра в северных и центральных районах края будет 7-12 м/с в порывах до 17 м/с. В Новороссийске — 25-27 м/с», — рассказал руководитель территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

Дождевой циклон уже практически покинул территорию края. Только на Черноморском побережье и в горах в выходные могут выпасть осадки, но они будут кратковременными, уверяют метеорологи.

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