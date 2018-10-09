На Кубани выберут лучшего тракториста-машиниста с/х производства

С 12 октября в станице Некрасовской пройдет краевой конкурс по специальностям среднего профессионального образования.

Участие в конкурсе примут 14 команд образовательных организаций края, которые ведут подготовку по этой профессии.

Конкурсантам в течение двух дней необходимо выполнить задания по трем модулям. Для начала им предстоит пройти тестирование по вопросам общепрофессиональных дисциплин.

На практическом задании студенты проявят свои профессиональные навыки в вождении трактора. Каждому необходимо будет выполнить элементы фигурного вождения: «Змейка», «Восьмерка», «Агрегатирование трактора с прицепом, постановка трактора в агрегате с прицепом в бокс задним ходом» и «Разворот в боксе».

В третьем модуле участники конкурса выполнят задание «Пахота».

Во время проведения конкурса для учащихся 8-9 классов школ края организуют ознакомительную экскурсию, где школьники попробуют себя в рабочих профессиях, сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

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