На Кубани выберут лучшие организации в сфере бытовых услуг

К участию в краевом конкурсе приглашают салоны красоты, мастерские, фотосалоны, химчистки, прачечные и другие предприятия бытовых услуг. Заявки принимаются до 25 октября.

Для участия необходимо заполнить анкету, выбрав подходящую номинацию. Среди них — «Лучший салон красоты в городе», «Лучший банно-оздоровительный комплекс», «Лучшая мастерская по ремонту и пошиву обуви».

В конкурсе предусмотрены две специальные номинации: «Лучший городской округ Краснодарского края по обеспечению населения бытовыми услугами» и «Лучший муниципальный район Краснодарского края по обеспечению населения бытовыми услугами».

Итоги конкурса подведет комиссия, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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