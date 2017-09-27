На Кубани выберут председателя ЗСК

Решение примут депутаты Законодательного собрания шестого созыва на первой после выборов сессии, которая состоится 28 сентября.

Свою кандидатуру на этот пост предложили члены регионального отделения партии «Единая Россия». Секретарь регионального отделения партии Николай Гриценко призвал соратников подойти к выполнению задачи ответственно. Конференцию пришлось прервать для тайного голосования.

Участники выбирали из трех претендентов. Большинство проголосовали за заместителя главы региона по внутренней политике Юрия Бурлачко. По итогам выборов 10 сентября, вице-губернатор вошел в новый состав кубанского парламента. Затем политсовет краевого отделения партии утвердил Бурлачко в качестве руководителя фракции единороссов в ЗСК. Бюллетень в урну опустил и Владимир Бекетов. Более 20 лет он возглавлял кубанский парламент. Теперь ему предстоит работа в Совете Федерации. Кандидатуру своего возможного преемника Бекетов одобрил.

«Юрий Бурлачко, заместитель главы администрации края, курирует внутреннюю политику, очень четко знает работу органов местного самоуправления, поэтому ему будет достаточно легко, естественно, с помощью вас, депутатов ЗСК, выстроить хорошие, деловые взаимоотношения и с администрацией края, и с органами местного самоуправления», — отметил Владимир Бекетов.

«Решение будет принято на сессии Законодательного собрания Краснодарского края, но в то же время, дорогие друзья, хочу вас заверить: в случае принятия такого решения, доверие, которое вы оказали мне сегодня, я постараюсь оправдать. Спасибо», — сказал Юрий Бурлачко.

На конференции также наградили представителей партии в районах края за удачно проведенную избирательную кампанию.

Жители региона 10 сентября голосовали за новый состав кубанского парламента, а также выбирали глав поселений и депутатов местных советов.

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