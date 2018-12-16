На Кубани выбрали лучшую казачью школу

Победителем краевого конкурса стало учебное заведение в Ленинградском районе.

По итогам конкурса в пятерку лучших образовательных учреждений вошли: школа № 28 в Лабинском районе, № 25 в Новороссийске, № 11 в Ленинградском районе, № 17 в Абинском районе и № 60 в Краснодаре.

На семинаре эти школы представляли свой опыт работы по реализации четырех модулей казачьего образования — истории и современности кубанского казачества, традиционной культуры кубанского казачества, основ православной культуры и военно-спортивного направления и организации воспитательного процесса в своей школе.

По итогам очной защиты конкурсных работ третье место заняла новороссийская школа № 25, вторыми стали школа № 28 Лабинского района и школа № 17 Абинского района. Первой назвали школу № 11 в Ленинградском районе.

В конкурсе приняли участие 14 казачьих школ из 35, которые имели региональный статус на момент подачи документов. Сейчас в крае уже 40 казачьих школ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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