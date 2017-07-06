На Кубани выдали первый электронный больничный

Его оформили в краснодарской краевой клинической больнице № 2.

В июле вступил в силу закон, который приравнял виртуальный бланк нетрудоспособности к бумажному. Теперь врачи обязаны спрашивать пациента, какой больничный он желает получить. Пока формат документа — это выбор пациента.

Сам процесс выдачи справки о временной нетрудоспособности для больных не изменится. После приема пациента направят в кабинет, где оформят электронный квиток. Все данные вносятся в специальную программу. На бланке врач поставит персональную подпись, она приравнивается к уровню защиты банковской карты. На руки выдается только бланк, в котором указаны наименование медучреждения,12-значный номер, СНИЛС, период нетрудоспособности, имя врача и дата следующего приема.

Все данные электронного больничного заносят в специальную базу фонда социального страхования. Они будут доступны работодателю. Новая система значительно облегчит жизнь отделам кадров предприятий, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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