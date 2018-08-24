На Кубани выделят более 300 млн рублей на строительство и ремонт спортивных объектов

Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.
Программа рассчитана на два года. Новые универсальные игровые спортплощадки появятся в Крымском, Приморско-Ахтарском, Темрюкском и Тихорецком районах. В Динском районе начнут строительство бассейна, в Тимашевском отремонтируют стадион.
По всему региону продолжат строить малобюджетные спортивные залы шаговой доступности. По поручению губернатора в 2018 году приступили к работам на десяти подобных площадках.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в станице Тбилисской строят малобюджетный спортивный комплекс.
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