На Кубани выписали 72 млн рублей штрафов за продажу нелегального алкоголя

За неуплату штрафов в отношении 20 организаций приостановлено действие лицензии на розничную торговлю спиртосодержащей продукцией. Работу в этом направлении необходимо усилить, акцентировал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе совещания в Геленджике.

Как отметили на заседании, с начала года департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкогольной продукции провел около 2,8 тыс. мероприятий по мониторингу объектов торговли и общественного питания для выявления незаконной продукции. За аналогичный период прошлого года таких мероприятий было всего 210.

«Мы кратно увеличили количество проверок торговых точек. Сумма штрафов выросла вдвое — до 72 млн рублей. А главное, в судебном порядке стали лишать лицензий тех, кто не хочет торговать в рамках закона», — подчеркнул губернатор.

Как пояснил руководитель профильного ведомства региона Роман Куринный, внесены соответствующие изменения в законодательство.

«Добавлено основание для приостановления действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции за неуплату штрафа, назначенного за нарушение в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции», — добавил Роман Куринный.

С начала года действие лицензий было приостановлено в отношении 20 организаций. По словам руководителя департамента, это оказалось действенным механизмом по взысканию штрафов. В результате добровольной оплаты в бюджет поступило более 1,5 млн рублей.

По словам губернатора, очевидно, что такой алгоритм работы показывает положительные результаты. Однако эту деятельность необходимо усилить.

«Нужны меры, которые позволят к проблеме фальсификата и контрафакта уже никогда не возвращаться», — сказал губернатор.

Он отметил, что это — зона ответственности департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкогольной продукции, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник