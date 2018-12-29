Авария, в которой погибли шесть человек, произошла в Усть-Лабинском районе 6 декабря.

Трех пострадавших — водителя машины скорой помощи и двух фельдшеров — выписали из больницы. Об этом сообщил и. о. главного врача центральной районной больницы Усть-Лабинского района Александр Кручинин, пишет ТАСС.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», 6 декабря около 6:00 в районе станицы Некрасовской Усть-Лабинского района 18-летний водитель без прав на ВАЗ-2114 врезался в машину скорой помощи. В ДТП погибли шесть человек, находящихся в легковом отечественном автомобиле, в том числе водитель и двое несовершеннолетних. Четырех человек с травмами доставили в больницу.

По факту аварии возбудили уголовное дело.

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