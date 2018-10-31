На Кубани выплатили 60% компенсаций пострадавшим от наводнения

Сейчас в районах, которые были затоплены, работают более 500 сотрудников соцзащиты из всех муниципальных образований края.

Они составляют списки на выплату компенсаций, помогают ветеранам и пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям. Обеспечивают их питьевой водой, продуктами и предметами первой необходимости.

— У нас работали ребята, десять человек, чистили во дворе. А воду питьевую мы получаем каждый день, — рассказала местная жительница.

«Люди в основном приходят и оставляют заявки на воду, откачку септика, колодцев, очистку придомовых территорий, на дрова», — пояснила социальный работник Наталья Мухатарова.

Жители, пострадавшие от наводнения, продолжают подавать заявления на выплату компенсаций. Размер единовременной материальной помощи — 10 тыс. рублей, 50 тыс. рублей выдадут за частичную утрату имущества и 100 тыс. рублей — за полную.

«Списки составляются. Уверен, что эта работа будет продолжена и в ближайшие два-три дня завершена. Но это не значит, что остальная работа прекратится. Оперативные штабы в каждом муниципальном образовании на базе соцуправления будут работать до тех пор, пока выплаты каждому пострадавшему не будут осуществлены на 100%», — сказал министр труда и социального развития Краснодарского края Константин Федоренко.

Уже выплатили 60% компенсаций. На финансовую помощь пострадавшим от наводнения в краевом бюджете зарезервирован 1 млрд рублей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в регионе из-за ливней, которые прошли 24 октября, подтопленными оказались около 30 населенных пунктов. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией. Пострадавшими признали более 2 тыс. домов.

Из-за последствий непогоды отменили 84 поезда. Из Туапсе в Горячий Ключ перевезли 1 тыс. 130 пассажиров задержанных поездов. В гостиницах Краснодара ночью 26 октября разместили более 800 пассажиров задержанных поездов. Днем 26 октября восстановили движение поездов на перегоне Шепси — Водопадный. На участке железной дороги Адлер — Туапсе открыли движение пригородных поездов. Мост в Туапсинском районе через реку Цыпку восстановили.

Ночью 27 октября мост через реку Макопсе восстановили, транспортное сообщение по федеральной трассе А147 Джубга — Сочи было открыто. Железнодорожное сообщение с Сочи возобновили по временной схеме.

Кондратьев предложил принять закон об обязательном страховании домов в зонах с риском подтоплений.

О том, куда обращаться жителям пострадавших районов, читайте здесь.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

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