На Кубани выпустят электронную книгу воинских подвигов

О подвигах защитников Родины теперь можно будет не просто прочитать, но также посмотреть и послушать. Новый проект Союза журналистов Кубани объединит все подвиги, совершенные жителями края.

На его реализацию авторы получили президентский гранд. Материалы уже собирают и готовят первые публикации. О новом формате изучения истории рассказал Павел Кузнецов.

Об отце-герое Дмитрий Остапченко может говорить часами. На фронт глава семьи ушел в самом начале Великой Отечественной войны. Имя солдата заслуженно попало в книгу памяти Кубани. В коротенькой заметке сказано, откуда призвался, где служил и какие награды получил. Но порой таких скудных данных бывает недостаточно, чтобы понять, каково это — не жалея себя, защищать Родину.

«Они ремонтировали танки. Но это не говорит о том, что они были за пределами линии фронта. Они иногда выползали и на нейтральную полосу, где танк подбитый. Там ремонтировали и танк опять пошел», — рассказал первый заместитель председателя краевого Совета ветеранов Дмитрий Остапченко.

Теперь уже и сам Дмитрий Степанович ведет свою оборону на передовой истории. Он — зампредседателя краевого совета ветеранов. Полковник в отставке пытается донести до нынешней молодежи подробности героического прошлого предков. В архивах ветеранской организации тысячи газет и книг, сотни компакт-дисков. Здесь хранятся судьбы кубанских защитников.

«У нас доступ сюда свободен. Если человек захотел найти какую-то информацию, пожалуйста, он может прийти. Но не молодежь идет к нам, а мы идем к молодежи», — считает Дмитрий Остапченко.

Упростить тернистый путь к умам подрастающего поколения решили в краевом Союзе журналистов. Сегодняшнюю молодежь уже не представить без Интернета, поэтому прививать патриотизм и историю решили именно с помощью цифровых технологий. Электронную книгу подвига запустят во всемирную паутину. Изюминкой проекта должно стать то, что авторами каждой страницы будут журналисты. Никаких сухих строк — только яркие и эмоциональные рассказы о реальных подвигах реальных людей.

«В газете материал опубликовали, эфир вышел — все, положили на полку в архивы. Мы хотим эти архивы вытащить, переложить в электронном виде и опубликовать на электронном ресурсе», — пояснила председатель Союза журналистов Кубани Диана Горбань.

Эту идею сформировали в заявку и отправили на президентский грант. Первое участие — и сразу победа. Проект электронной книги подвига оценила специальная комиссия и выделила на реализацию 900 тыс. рублей. За каждую копейку придется отчитаться. Поэтому авторы прописали пошаговый план действий. Ближайшие два месяца сайт будут разрабатывать. А уже в феврале 2018 года на портале появятся первые публикации удивительных подвигов. Охватят не только героев Великой Отечественной войны, но и локальных конфликтов последующих лет.

«Мне очень бы хотелось, чтобы работа над электронной книгой памяти была коллегиальной и стала не только делом Союза журналистов, но и всеобщим для средств массовой информации края», — отметила Диана Горбань.

Сегодня на Кубани около 900 СМИ. В Союзе журналистов края уверены, что в архивах теле-, радиокомпаний и газет есть сотни, если не тысячи материалов о подвигах защитников Родины. Поэтому авторы электронной книги надеются, что редакции откликнутся и историческая память зажжется с новой силой. Хотя грант рассчитан всего на 11 месяцев, журналисты намерены дополнять страницы интернет-летописи и далее.

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