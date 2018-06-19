На Кубани высадят более 40 тыс. роз

19 июня в 15:23

Цветы украсят улицы и площади городов, станиц и сел 29 муниципальных образований региона.

К началу летнего сезона винодельческое предприятие «Фанагория» передало более 40 тыс. садовых саженцев из собственного розария.

Темрюкский район получил больше всего посадочного материала — 7 тыс. 850 саженцев, Новороссийск — 5,5 тыс., Сочи — 3 тыс.

Из 3 тыс. саженцев, переданных Сочи, 200 попали на улицу Роз для восстановления исторической достопримечательности города-курорта. Вернуть туда розы — одна из целей волонтерского движения Сочи. Эта улица, ранее называвшаяся Приреченской, сформировалась во второй половине XIX века в старом ремесленном посаде.

Новое название улица получила в честь розовых кустов, посаженных в 1953 году на всем ее протяжении. Однако в последнее время растений практически не осталось, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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