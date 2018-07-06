На Кубани выставили на продажу бомбоубежище

Бомбоубежище находится в Северной промзоне Армавира и рассчитано на 250 человек.

Торги объявил конкурсный управляющий ООО «Армавирский электрометаллургический завод». Помимо бомбоубежища в единый лот вошли земельный участок в Северной промзоне Армавира, навес, линии электропередачи, очистные сооружения, склад лома, сталеплавильный цех, участок переработки и хранения металлолома объемом хранения 120 тыс. т в месяц.

Максимальная цена активов — 124 млн рублей, сообщает РБК-Краснодар.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», охранное предприятие «Беркут» в мае 2015 года подало в Арбитражный суд Краснодарского края иск о банкротстве «Армавирского электрометаллургического завода».

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