На Кубани выставили на торги имущество рыбколхоза имени Куйбышева

В единый лот с начальной стоимостью 74 млн рублей входят здания и сооружения сельскохозпредприятия, земельные участки и оборудование.

Информация опубликована на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Заявки принимаются с 10:00 28 июня до 10:00 22 августа. После 3 июля цена снижается на 5% от начальной, установленной на последнем этапе предшествующих торгов каждые пять календарных дней, но не более чем десять раз. Задаток для участия в торгах составляет 10%.

Имущество рыбколхоза было выставлено на публичные торги в середине марта 2018 года за 148,1 млн рублей. Чуть раньше на торги была выставлена дебиторская задолженность экс-председателя предприятия в размере 58,8 млн рублей.

Предприятие зарегистрировано в 2000 году с уставным капиталом 12,6 млн рублей. Чистые активы на конец 2016 года составляли минус 70,4 млн рублей. Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, предприятие проходит процедуру несостоятельности с 2014 года, пишет «Коммерсантъ».

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