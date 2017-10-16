На Кубани выявили 9 тыс. случаев сброса сточных вод и незаконных врезок в канализацию

Об этом стало известно на селекторном совещании, которое провел первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко.

В регионе, по поручению заместителя полномочного представителя президента в ЮФО Владимира Гурбы, проводят мероприятия, направленные на улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на Азово-Черноморском побережье. Этот вопрос контролирует и губернатор Кубани.

Первый замминистра ТЭК и ЖКХ края Александр Лазарев доложил, что сейчас ведется проектирование и строительство очистных сооружений и сетей канализации.

Лазарев отметил, что комиссии, в которые входят представители Роспотребнадзора, Росприроднадзора, эксплуатирующих организаций, органов местного самоуправления, выявляют самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации для сброса в нее бытовых стоков. Виновных привлекают к административной ответственности.

По словам замминистра, было обследовано более 130 тыс. адресов. По 9 тыс. объектов выявлен сброс сточных вод и незаконные врезки в ливневую канализацию, составлено более 8 тыс. протоколов, выдано более 20 тыс. предписаний. До устранения нарушений у 6,5 тыс. абонентов ввели ограничение водоснабжения. Также выдали более 15 тыс. уведомлений о необходимости получения технических условий на водоотведение.

«В рамках проведенной работы с начала года к централизованной системе канализации подключено 4 тыс. 918 абонентов и заключено 11 тыс. 423 договоров на вывоз ЖБО», — пояснил Александр Лазарев.

Андрей Алексеенко подчеркнул, что такую работу необходимо продолжить и сделать системной по всему Азово-Черноморскому побережью.

«Мы не может допускать сбросов неочищенных ливневых стоков, которые могут попасть в акваторию моря. Это важная для региона тема. В настоящее время проверены десятки тысяч адресов потребителей, много недочетов уже устранено. Работа продолжается и сегодня. Уверен, в течение двух-трех лет мы уже сможем заявить, что более 90% нарушений ликвидировано», — цитирует вице-губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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