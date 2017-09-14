На Кубани выявили 98 незаконно проведенных Госпожнадзором проверок предпринимателей

Факты нарушений зафиксировали в прокуратуре Краснодарского края.

Прокуроры Геленджика, Новороссийска, Брюховецкого, Выселковского, Динского, Кавказского, Каневского и других районов края установили, что органы государственного пожарного надзора провели плановые проверки в обход действующего запрета. Всего выявили 98 незаконно проведенных проверок магазинов, СТО, гостиниц и других объектов малого бизнеса, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В Армавире, Белоглинском, Динском, Кавказском, Красноармейском, Калининском, Крыловском, Ленинградском, Новокубанском, Отрадненском, Павловском, Успенском, Тимашевском, Щербиновском, Ейском и Тихорецком районах прокуратура объявила предостережения и предотвратила 72 проверки, запланированные на второе полугодие 2017 года.

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