На Кубани выявили очаги бруцеллеза

Сразу четыре очага опасного заболевания выявили в Успенском, Отрадненском и Лабинском районах. Заразились пять коров. Уже есть предписание на их уничтожение.
Инфекция распространяется молниеносно, поражает кровь и внутренние органы животного, через молочные продукты и мясо может передаться и людям. Это чревато инвалидностью. Поэтому специалисты Россельхознадзора рекомендуют пить только кипяченое молоко, проверять документы: сыр, творог и другие продукты можно продавать и употреблять в пищу только после ветеринарно-санитарной экспертизы.
С начала года на Кубани зафиксировано 15 очагов бруцеллеза. Все случаи выявлены в личных подсобных хозяйствах. Заразились 30 коров, их уже уничтожили.
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