На Кубани хозяин дома не смог отстоять у грабителей телевизор

В полицию Темрюкского района обратился местный житель и рассказал о нападении.
Потерпевший сообщил, что двое неизвестных мужчин ворвались в его жилище, когда он был дома, забрали телевизор и DVD-проигрыватель и скрылись. Сумма общего ущерба составила более 15 тыс. рублей.
По подозрению в нападении полицейские задержали двоих приезжих из соседних республик, им 23 года и 38 лет. В съемной квартире нашли похищенные вещи.
Злоумышленники признались, что собирались продать технику, а выручку потратить. Выяснилось, что ранее они уже были судимы за кражи.
Мужчин заключили под стражу и завели на них уголовное дело. За грабеж им грозит до семи лет лишения свободы. Полиция проверяет причастность подозреваемых к другим преступлениям, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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