На Кубани хозяйства за год произвели 19 тонн устриц

Это почти в пять раз больше, чем годом ранее, когда показатель составил 4 т.

В 2017 году всего в России произвели 531 т устриц. Большая часть приходится на хозяйства Крыма — 358 т. На втором месте Приморский край (89 т), на третьем — Севастополь (65 т). Кубань занимает последнее место среди регионов-производителей.

Пик производства устриц в Краснодарском крае приходился на 2015 год. Тогда на Кубани произвели 30 т этих морепродуктов, сообщает РБК-Краснодар.

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