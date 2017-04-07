На Кубани яровыми культурами уже засеяли 476,7 тыс. га

В Краснодарском крае, по данным на 7 апреля, яровыми культурами засеяли 476,7 тыс. га.

Это на 26% больше запланированного. Сев яровых идет с опережением к 2016 году на 88,7 тыс. га, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Сахарную свеклу посадили на площади 187,2 тыс. га. Это 94% от запланированного. Полностью завершили сев многолетних трав.

Сейчас хозяйства приступили к севу подсолнечника. Его засеяли на площади 95,6 тыс. га, что на 24% выше запланированного. Опережение к прошлому году составляет 41,5 тыс. га. В этом году подсолнечник собираются засеять на площади 404,6 тыс. га.

Аграрии продолжают сев овощей и посадку картофеля. Затем они приступят к посадке кукурузы, сои и риса.

В управлении растениеводства краевого минсельхоза пояснили, что прошедшие заморозки не вызвали гибель посевов яровых культур.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в этом году яровыми культурами планируют засеять 1,85 млн га.

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