На Кубани явка на выборах к 12:00 составила почти 30%

Предварительную информацию о явке на избирательных участках края опубликовал крайизбирком.

Согласно данным на 12:00, в Краснодарском крае свои голоса на выборах президента РФ отдали 29,74% избирателей — более 1,2 млн человек.

Наибольшая активность в голосовании отмечена в Брюховецком районе (43,89%), Армавире (41,41%), Каневском районе (40,57%), Тихорецком (38,93%), Красноармейском (38,52%), Успенском (38,30%) районах. В Краснодаре уже проголосовали 19,70% избирателей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре явка на выборах к 12:00 составила 19,7%.

На Кубани насчитывается 4,1 млн избирателей. Для проведения выборов главы государства на Кубани работает 2 тыс. 791 избирательный участок. Среди тех, кто уже проголосовал, губернатор Кубани, его заместители, председатель ЗСК и мэр Краснодара.

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