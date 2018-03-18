На Кубани явка на выборах к 20:00 составила более 60%

Почти 2 тыс. 800 выборных пунктов на Кубани завершили свою работу.

В Краснодарском крае, по предварительным подсчетам, явка составила более 60%. Самыми активными были Белоглинский, Каневской, Кавказкий районы.

В регионе идет один из самых ответственных этапов выборов — процесс подсчета голосов.

Ошибки исключены, уверяют члены избирательных комиссий. Там, где нет КОИБов, подсчет идет вручную. Результаты перепроверяют несколько раз. Первым делом на участках погасили неиспользованные бюллетени. После проверки списков избирателей начался пересчет листов голосования из переносных ящиков. И после них уже приступят к подсчету бюллетеней из стационарных урн, которые находились на участках.

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