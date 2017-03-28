На Кубани экс-директора топливной компании будут судить за сокрытие 163 млн рублей налогов

В Краснодаре в марте передали в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя торговой топливной компании, которую обвиняют в невыплате налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, женщина руководила ООО «Павелс», которое занималось оптовой торговлей моторным топливом, включая авиационный бензин. С 2008 по 2010 год она предоставила в налоговый орган декларации по налогу на прибыль, занизив налогооблагаемую базу. Также она поступила с декларациями с апреля по июнь 2011 года. В результате она уклонилась от уплаты налогов в размере более 163 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следственный отдел по Западному округу Краснодара СКР по краю завершил расследование уголовного дела. Женщину обвиняют в двух эпизодах уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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