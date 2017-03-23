На Кубани экс-полицейского посадили на девять лет за торговлю марихуаной

В Горячем Ключе в марте состоялся суд над бывшим участковым уполномоченным полиции, которого обвиняли в незаконном обороте наркотиков.

Следствие и суд установили, что участковый уполномоченный отдела МВД России по Горячему Ключу в марте 2016 года продал за 5 тыс. рублей марихуану местному жителю. После это его задержали сотрудники ФСБ. Во время обыска у полицейского дома также обнаружили и изъяли наркотики.

По факту возбудили уголовное дело. Суд приговорил экс-полицейского к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 20 тыс. рублей, а также ограничил ему свободу на один год. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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