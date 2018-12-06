На Кубани за десять лет планируют вдвое увеличить урожай яблок

Об этом заявил вице-губернатор Андрей Коробка.

По его словам, в России в год производят в год более 900 тыс. т яблок, из них на Кубани собирают 300-500 тыс. т. Это около 40% от общего объема.

«Думаю, в этом году будет больше. Наша задача — удвоить производство за десять лет на Кубани», — сказал заместитель главы региона.

По словам Коробки, задача выполнима, это видно по темпам закладки садов. Так, в 2015 году на Кубани закладывали около 700-800 га садов, сейчас — 2,5 тыс. га.

Вице-губернатор подчеркнул, что для развития отрасли из бюджета выделяют большие средства. По новой краевой программе «Малый сад» КФХ могут получить на создание сада до 3 га компенсацию до 90%, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», специалисты Роскачества установили, что лучший яблочный сок производят в Краснодарском крае.

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