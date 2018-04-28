На Кубани за десять лет популяция северокавказских фазанов выросла в семь раз

Такого результата удалось достичь благодаря систематическому выпуску птиц в места природного обитания.

«В начале 2000-х годов популяция этого вида фазана на территории Краснодарского края находилась в угнетенном состоянии и составляла 18-20 тыс. особей. За последние десять лет их численность выросла в разы и достигла 138 тыс. и плотности, сопоставимой с плотностью популяций в отдельных европейских странах, например в Австрии и Германии», — сказал вице-губернатор региона Сергей Болдин.

Воспроизводство объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, является одним из направлений «Стратегии развития охотничьего хозяйства в Российской Федерации до 2030 года».

Численность дикой популяции, необходимой для поддержания стабильного уровня воспроизводства фазана в естественной среде обитания, должна составлять не менее 500 тыс. голов. Ежегодно в крае выпускают от 8 до 10 тыс. особей.

Первый в этом году выпуск 200 одиннадцатимесячных фазанов состоялся в конце марта в Абинском районе, в начале апреля еще 150 особей северокавказского подвида выпустили в Калининском районе. Осенью в естественную среду обитания отправят еще 4,9 тыс. птиц, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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