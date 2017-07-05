На Кубани за десять лет выявили 40 финансовых пирамид

Вице-губернатор Краснодарского края Юрий Бурлачко в июле провел заседание краевой координационной комиссии по профилактике правонарушений.

На совещании затронули вопрос обманутых вкладчиков.

«В сегодняшних экономических условиях финансовая неграмотность населения стимулирует деятельность недобросовестных компаний и организаций, так называемых финансовых пирамид. До 80% обманутых вкладчиков составляют люди старшего поколения, пенсионеры, инвалиды», — сообщил начальник управления региональной безопасности администрации края Алексей Козырев.

Он подчеркнул, что по распоряжению губернатора действует рабочая группа по вопросам оказания содействия гражданам, пострадавшим от таких организаций. Ведется мониторинг рекламы на рынке финансовых услуг. С 2007 по 2017 год на территории края было выявлено более 40 организаций, обладающих признаками финансовой пирамиды, деятельность которых послужила основанием для возбуждения уголовных дел.

«В этом году органами предварительного следствия принимаются меры к раскрытию и расследованию преступлений, совершенных в результате деятельности 15 финансовых пирамид», — добавил Козырев.

На заседании было решено применять превентивные меры, направленные на выявление причин и условий совершения преступлений данной квалификации, а также усилить работу по просвещению населения региона в области финансовых услуг, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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